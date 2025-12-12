В преддверии новогодних праздников в Молдове фиксируется рост онлайн-мошенничества. Количество поддельных сайтов, выдающих себя за популярные маркетплейсы, увеличилось на 30−35%.
Мошенники активно используют сезонные «приманки»: обещания скидок «до 90%», фальшивые акции «Тайный Санта» и товары по «магическим» ценам. Особую опасность представляют страницы с таймерами, которые подталкивают людей к поспешным покупкам.
Правоохранительные органы зарегистрировали около 40 подобных схем за ноябрь-декабрь, однако реальное число пострадавших, по оценкам специалистов, значительно выше.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ПАС рьяно защищает банки, которые получают сверхприбыли: И при этом правящая партия намерена ввести налоги на посылки с Temu в Молдове, чтобы в очередной раз обобрать народ еще на миллиард леев.
Предложение о повышении налогов на сверхприбыли банков у ПАС не прошла — ожидаемо (далее…).
Откуда у хлопца русская грусть: Премьер Молдовы ответил на вопрос о своем нездешнем акценте — когда в стране швах, власти тут же щелкают включателем русофобии.
Оказывается, глава кабмина Александр Мунтяну стыдится своего русского акцента (далее…).
На Украине пугают тем, что в Приднестровье идёт мобилизация и подготовка к войне с соседями: «Поражает примитивность вранья тех, кому не нравится, что Тирасполь стоит на пути румынской экспансии» — мнение.
Фейковые новости одновременно распространили украинские тг-каналы (далее…).