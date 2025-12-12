Ричмонд
Осторожно, новогодние мошенники: В Молдове перед праздниками резко увеличилось число поддельных сайтов, заманивающих скидками

Мошенники активно используют сезонные «приманки»: обещания скидок «до 90%», фальшивые акции «Тайный Санта» и товары по «магическим» ценам.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии новогодних праздников в Молдове фиксируется рост онлайн-мошенничества. Количество поддельных сайтов, выдающих себя за популярные маркетплейсы, увеличилось на 30−35%.

Мошенники активно используют сезонные «приманки»: обещания скидок «до 90%», фальшивые акции «Тайный Санта» и товары по «магическим» ценам. Особую опасность представляют страницы с таймерами, которые подталкивают людей к поспешным покупкам.

Правоохранительные органы зарегистрировали около 40 подобных схем за ноябрь-декабрь, однако реальное число пострадавших, по оценкам специалистов, значительно выше.

