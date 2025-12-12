Ричмонд
Молодого мужчину, который исчез по пути на работу в Прикамье, нашли мёртвым

Он пропал в 2024 году.

Источник: «Лиза Алерт»

Молодой мужчина, исчезнувший по пути на работу в Пермском крае, был найден мёртвым, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о 33-летнем жителе села Кочёво, который исчез в сентябре минувшего года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 27 сентября молодой прикамец вышел из дома и отправился на работу. Тем не менее до места он не добрался и загадочно исчез.

К поиску мужчины подключились не только волонтёры, но и любители сверхъестественного, которые предполагали, что мужчина найдётся живым. Точка в его поисках была поставлена 12 декабря 2025 года, спустя больше года с момента исчезновения, когда волонтёры опубликовали новый пост, посвящённый его поискам.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — рассказали 12 декабря в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

В организации напомнили, что не разглашают подробности поисков и конфиденциальную информацию о происшествиях. В комментариях к посту пермяков призвали быть сдержанными в суждениях.