Самолет, летевший в Сочи, совершил посадку в Минводах по техническим причинам

12 декабря самолет авиакомпании «Азимут», летевший по маршруту Самарканд — Сочи, вынужден был совершить незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стало техническое неисправность, из-за которой экипаж принял решение о посадке вне запланированного маршрута.
Южная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту. Специалисты выяснят, соблюдались ли все требования безопасности, были ли нарушены права пассажиров и как осуществлялось исполнение регламентных процедур.
В ведомстве отметили, что по итогам проверки будет принято решение о возможных мерах реагирования и ответственности.
Ранее сообщалось, что за время действия ограничений в аэропорту Сочи один самолет отправили на запасной аэродром в Минводы.