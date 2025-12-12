По дороге в Волгоградскую область перехватили партию контрафактных запчастей

Среди задекларированных бамперов, дефлекторов, фар, накладок на противотуманные фары и под номера находились комплекты защитных накладок на пороги с нанесением известного товарного знака. 64 единицы полимерных накладок оказались контрафактными и будут конфискованы. Размер ущерба правообладателю составил более 650 тыс. рублей.