Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей

«В регионе самый высокий “коэффициент неоднократности” — 19,9%, что в четыре раза выше среднероссийского показателя. Этот показатель говорит о том, что есть лица, регулярно попадающие в ДТП и практически ежемесячно обращающиеся за компенсацией, что в конечном счете отражается на стоимости полиса ОСАГО для добросовестных автовладельцев», — пояснили в страховой компании.