В Витебске женщина не смогла пристроить щенков и оставила их у мусорки. Подробности изданию «Витьбичи» рассказал старший инспектор ГИОС Александра Тишутина.
Старший инспектор сообщила, что в поле зрения милиции попала 39-летняя жительница Витебска, которая избавилась от щенков-дворняжек.
— В одной из волонтерских групп в мессенджере появилась информация о найденных щенках. Их обнаружили местные жители около мусорных баков на улице Гагарина и обратились в милицию, — привели подробности Александра Тишутина.
Она добавила, что хозяйка животных пыталась их пристроить, однако у нее ничего не вышло. По словам Тишутиной, щенки были спасены и переданы в приют. В отношении жительницы Витебска был составлен административный протокол по части 2 статьи 16.29 — «избавление от животного». Ей грозит штраф до 30 базовых величин, или до 1260 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
