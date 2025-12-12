В Витебске женщина не смогла пристроить щенков и оставила их у мусорки

Она добавила, что хозяйка животных пыталась их пристроить, однако у нее ничего не вышло. По словам Тишутиной, щенки были спасены и переданы в приют. В отношении жительницы Витебска был составлен административный протокол по части 2 статьи 16.29 — «избавление от животного». Ей грозит штраф до 30 базовых величин, или до 1260 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).