Двое из пострадавших в ДТП с поездом в Карагандинской области в реанимации

По предварительным данным полиции, 35-летний водитель Audi, проигнорировав запрещающий красный сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, что привело к столкновению с грузовым поездом. В результате аварии водитель и четверо его пассажиров были доставлены в медицинские учреждения".