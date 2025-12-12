Двое из пострадавших в ДТП с поездом в Карагандинской области в реанимации

«Пострадавших пять человек. Двое пациентов госпитализированы в отделение реанимации, трое находятся в отделении. У всех больных состояние стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировала состояние пострадавших руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.
Сегодня КазТАГ сообщал о возбуждении уголовного дела по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом на железнодорожном участке «станция Караганда-Сортировочная — станция Кулайгыр».
По предварительным данным полиции, 35-летний водитель Audi, проигнорировав запрещающий красный сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, что привело к столкновению с грузовым поездом. В результате аварии водитель и четверо его пассажиров были доставлены в медицинские учреждения".