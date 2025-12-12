В Севастополе водитель сбил велосипедиста: полиция ищет очевидцев ДТП

Полиция ищет очевидцев ДТП в Севастополе, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Инцидент произошел 5 декабря в 15.30 на проспекте Победы. Неизвестный автомобиль ехал по двору дома № 44-А. Машина сбила 22-летнего велосипедиста.
«После ДТП водитель помог пострадавшему добраться домой, но не выполнил требования ПДД РФ — не сообщил о происшествии в полицию и скрылся», — рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что позднее молодому человеку стало хуже. Поэтому пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали серьезные травмы.
«Если Вы стали очевидцем указанного происшествия, просьба незамедлительно обратиться в Госавтоинспекцию Севастополя по телефонам: