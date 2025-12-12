Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе водитель сбил велосипедиста: полиция ищет очевидцев ДТП

Полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшим 22-летним велосипедистом в Севастополе.

Источник: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Полиция ищет очевидцев ДТП в Севастополе, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел 5 декабря в 15.30 на проспекте Победы. Неизвестный автомобиль ехал по двору дома № 44-А. Машина сбила 22-летнего велосипедиста.

«После ДТП водитель помог пострадавшему добраться домой, но не выполнил требования ПДД РФ — не сообщил о происшествии в полицию и скрылся», — рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что позднее молодому человеку стало хуже. Поэтому пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали серьезные травмы.

«Если Вы стали очевидцем указанного происшествия, просьба незамедлительно обратиться в Госавтоинспекцию Севастополя по телефонам: +7 (978) 800−23−66, +7 (8692) 73−84−01, +7 (8692) 73−84−02», — говорится в сообщении.