Пожилая минчанка лишилась 30 000 рублей после переоформления пенсии. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Под предлогом переоформления пенсионных начислений у пенсионерки выманили личные данные, а потом и 30000 рублей», — сказано в сообщении.
В милицию по номеру 102 обратилась 78-летняя пенсионерка. Она сообщила, что на домашний телефон ей позвонил якобы социальный работник, который под предлогом переоформления пенсионных начислений выманил личные данные.
Параллельно с этим уже в мессенджере женщине поступил звонок от лжеправоохранителя. Звонивший потребовал прекратить предыдущий звонок, объяснив это тем, что минчанка общается с мошенниками. Кроме того, лжеправоохранитель спросил, есть ли у женщины в квартире денежные средства. А затем, угрожая обыском и уголовным преследованием, убедил ее их задекларировать.
«Заявительница испугалась и передала прибывшей якобы работнице банка около 30000 рублей в эквиваленте», — сообщили в ГУВД.
Сотрудники милиции смогли установить личность курьера. Им оказалась 65-летняя жительница Минска, которая ранее сама стала жертвой телефонных мошенников по схеме «лжеводоканала». Установлено, что полученные деньги, она передала неизвестному. По указанному факту заведено уголовное дело.
Тем временем в Минске пенсионерка пойдет под суд из-за автомобиля, который ей мешал.
Ранее в Витебске женщина не смогла пристроить щенков и оставила их у мусорки.
Вместе с тем натяжной потолок загорелся в минской квартире, когда хозяйка включила свет в комнате.