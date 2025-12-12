Под Волгоградом дом после взрыва газа круглосуточно охраняет полиция

В городе Петров Вал Волгоградской области полиция круглосуточно дежурит на месте частичного обрушения жилого дома после взрыва газа. Место ЧП оцеплено, полицейские контролируют, чтобы никто посторонний не проник на место проведения следственных действий, сообщает ГУ МВД по региону.
11 декабря на место взрыва выезжало руководство райотдела полиции, а также эксперты-взрывотехники ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области. 12 декабря дом обследуют эксперты из администрации.
Напомним, вчера вечером приняли решение, что жильцы двух уцелевших подъездов могут вернуться в свои квартиры. Но тот подъезде, на 4 этаже которого прогремел взрыв, пока отключили от коммунальных ресурсов.