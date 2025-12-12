Ричмонд
Энергетики Прикамья готовятся к возможным авариям на ЛЭП в ближайшие дни

На Пермский край обрушился сильнейший снегопад.

Источник: Пермский филиал «Россети Урал»

В Пермском крае сотрудники «Россети Урал» готовятся снимать с ЛЭП снежные и ледяные «шубы». Линии электропередач попали под угрозу обрывов из-за обильных снегопадов, а также высокой влажности и перепадов температуры воздуха.

В ближайшие дни энергетики проведут мероприятия по предотвращению и ликвидации гололедообразования на проводах воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Они приступили к их осмотрам и проверке подъездных путей к энергообъектам.

Особое внимание уделяют работоспособности резервных источников электроснабжения для временного обеспечения электроэнергией социально значимых объекты на период проведения возможных восстановительных работ.

«Наши специалисты принимают необходимые меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения жителей региона», — сообщили «КП-Пермь» в Пермском филиале «Россети Урал».

Гололедно-изморозевые отложения создают экстремальные механические нагрузки на провода и опоры ЛЭП. Они могут привести к повреждению объектов электросетевого комплекса. При сильном ветре гололед становится одной из причин «пляски» проводов, что приводит к их «схлестыванию» и последующему отключению всей линии электропередачи.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Прикамье продолжатся несколько дней, до 15 декабря. За это время метеорологи прогнозируют выпадение половины месячной нормы осадков — около 30 мм. В Перми высота снежного покрова достигнет 30 см. До воскресенья, 14 декабря, ожидается потепление с пиком в ночь на субботу, когда температура воздуха поднимется к нулевой отметке.