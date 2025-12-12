Энергетики Прикамья готовятся к возможным авариям на ЛЭП в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, снегопады в Прикамье продолжатся несколько дней, до 15 декабря. За это время метеорологи прогнозируют выпадение половины месячной нормы осадков — около 30 мм. В Перми высота снежного покрова достигнет 30 см. До воскресенья, 14 декабря, ожидается потепление с пиком в ночь на субботу, когда температура воздуха поднимется к нулевой отметке.