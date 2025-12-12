В Петербурге осудили известного ученого за аферу с лекарством от рака на 20 млн рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор доктору химических наук, бывшему заведующему лабораторией университета ИТМО Владимиру Виноградову и его сообщникам. Фигурантов признали виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на испытания препарата против онкологии. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
В 2021 году ИТМО и фирма «Фармакоген» получили заказ на доклинические испытания лекарства от рака. Ученым предстояло вызвать у крыс опухоль кожи, чтобы проверить эффективность и безопасность разработки.
Несмотря на наличие ресурсов, компания «Фармакоген» передала заказ на аутсорсинг в Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию. Как выяснилось позже, у подрядчика даже не было вивария — помещения для содержания подопытных животных.
В итоге реальные испытания не проводились, однако в отчетные документы были внесены ложные данные о том, что лекарство якобы неэффективно. Выделенные на исследования 20 млн рублей участники сговора похитили.
Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и то, что фигуранты частично вернули украденные деньги. Кроме того, за Виноградова вступился сам пострадавший вуз. Представители ИТМО попросили не лишать химика свободы, назвав его «ученым с мировым именем», чья работа важна для государства.
В итоге суд решил не отправлять обвиняемых в колонию. Владимир Виноградов и его сообщник Владимир Криштоп получили по 4 года условно. Гендиректора «Фармакогена» Михаила Захарова, которому вменили еще одну аферу почти на 10 млн рублей, приговорили к 5,5 годам условного срока.
Четвертый фигурант уголовного дела скрылся от следствия за границей и объявлен в международный розыск.