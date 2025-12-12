Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге осудили известного ученого за аферу с лекарством от рака на 20 млн рублей

В Северной столице завершился судебный процесс по делу о фиктивных доклинических исследованиях. Группа мошенников, присвоившая деньги под видом тестирования медицинского препарата, отделалась условным наказанием благодаря ходатайству потерпевшей стороны. Фигуранты также признали вину и возместили ущерб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор доктору химических наук, бывшему заведующему лабораторией университета ИТМО Владимиру Виноградову и его сообщникам. Фигурантов признали виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на испытания препарата против онкологии. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В 2021 году ИТМО и фирма «Фармакоген» получили заказ на доклинические испытания лекарства от рака. Ученым предстояло вызвать у крыс опухоль кожи, чтобы проверить эффективность и безопасность разработки.

Несмотря на наличие ресурсов, компания «Фармакоген» передала заказ на аутсорсинг в Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию. Как выяснилось позже, у подрядчика даже не было вивария — помещения для содержания подопытных животных.

В итоге реальные испытания не проводились, однако в отчетные документы были внесены ложные данные о том, что лекарство якобы неэффективно. Выделенные на исследования 20 млн рублей участники сговора похитили.

Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и то, что фигуранты частично вернули украденные деньги. Кроме того, за Виноградова вступился сам пострадавший вуз. Представители ИТМО попросили не лишать химика свободы, назвав его «ученым с мировым именем», чья работа важна для государства.

В итоге суд решил не отправлять обвиняемых в колонию. Владимир Виноградов и его сообщник Владимир Криштоп получили по 4 года условно. Гендиректора «Фармакогена» Михаила Захарова, которому вменили еще одну аферу почти на 10 млн рублей, приговорили к 5,5 годам условного срока.

Четвертый фигурант уголовного дела скрылся от следствия за границей и объявлен в международный розыск.