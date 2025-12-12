Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи — крымчанину дали срок

По данным суда, происшествие случилось в начале года. 2 января во дворе родителей бывшей супруги мужчина разжег очаг под елью, в котором сжег около сотни черенков растений и персиковое дерево.
«Общий ущерб составил 89 300 рублей», — констатировали в пресс-службе.
В суде первой инстанции подсудимый раскаялся, признал вину и сумму ущерба. Свой поступок объяснил постоянными конфликтами с бывшими родственниками из-за невозможности увидеться с детьми. При этом заявил, что пожар возник случайно, когда он попытался потушить разгоревшийся от углей огонь, используя оказавшиеся под рукой горшки с растениями.
В итоге суд приговорил бывшего зятя к 4 годам условно, обязал его выплатить 89,3 тысяч рублей в виде компенсации и еще 100 тысяч — за моральный вред. Сторона защиты подала апелляцию, однако Верховный Суд Республики Крым оставил приговор суда первой инстанции без изменения.