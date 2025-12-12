Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи — крымчанину дали срок

В суде первой инстанции подсудимый раскаялся, признал вину и сумму ущерба. Свой поступок объяснил постоянными конфликтами с бывшими родственниками из-за невозможности увидеться с детьми. При этом заявил, что пожар возник случайно, когда он попытался потушить разгоревшийся от углей огонь, используя оказавшиеся под рукой горшки с растениями.