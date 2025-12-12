В Перми иномарка сбила 11-летнего мальчика на переходе возле гимназии

Днём 12 декабря в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой) было опубликовано сообщение об аварии на улице Николая Островского возле гимназии № 33. По словам очевидцев, автомобиль сбил ребёнка, который переходил дорогу.