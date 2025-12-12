В Перми иномарка сбила 11-летнего мальчика на переходе возле гимназии

Иномарка сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе возле гимназии в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в краевой Госавтоинспекции.
Днём 12 декабря в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой) было опубликовано сообщение об аварии на улице Николая Островского возле гимназии № 33. По словам очевидцев, автомобиль сбил ребёнка, который переходил дорогу.
«Сбили ребёнка. Шёл на зелёный, машина не успела затормозить», — рассказывает телеграм-канал.
Информацию о происшествии сайту perm.aif.ru подтвердили в Госавтоинспекции Пермского края. В ведомстве сообщили, что ДТП случилось в 13:07 часов дня. Участниками стали иномарка и 11-летний мальчик.
«По ул. Н. Островского двигался автомобиль “Лексус”, водитель которого допустил наезд на 11-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали perm.aif.ru в региональной ГАИ.
Сбитый мальчик получил травмы, а на место инцидента прибыли правоохранительные органы. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.