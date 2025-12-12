Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Гродненском районе

В ГАИ ранее напомнили, что велосипедистам и водителям СПМ рекомендуется всегда использовать одежду со световозвращающими элементами. Более того, на велосипеде должен быть белый катафот спереди, красный — сзади. Также вечером и ночью нужно использовать фонари аналогичных цветов.