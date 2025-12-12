Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Гродненском районе

По информации ведомства, авария произошла утром в пятницу.
«25-летний водитель BMW, двигаясь по автодороге М-6 вблизи деревни Обухово Гродненского района, совершил наезд на 67-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении СК.
В результате велосипедист получил травмы, от которых скончался на месте. Водитель BMW не пострадал.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, судмедэксперты и сотрудники ГАИ. Возбуждено уголовное дело.
В ГАИ ранее напомнили, что велосипедистам и водителям СПМ рекомендуется всегда использовать одежду со световозвращающими элементами. Более того, на велосипеде должен быть белый катафот спереди, красный — сзади. Также вечером и ночью нужно использовать фонари аналогичных цветов.