Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Гродненском районе

МИНСК, 12 дек — Sputnik. BMW насмерть сбила велосипедиста в Гродненском районе на трассе М-6, сообщили в пресс-службе СК Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

По информации ведомства, авария произошла утром в пятницу.

«25-летний водитель BMW, двигаясь по автодороге М-6 вблизи деревни Обухово Гродненского района, совершил наезд на 67-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении СК.

В результате велосипедист получил травмы, от которых скончался на месте. Водитель BMW не пострадал.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, судмедэксперты и сотрудники ГАИ. Возбуждено уголовное дело.

В ГАИ ранее напомнили, что велосипедистам и водителям СПМ рекомендуется всегда использовать одежду со световозвращающими элементами. Более того, на велосипеде должен быть белый катафот спереди, красный — сзади. Также вечером и ночью нужно использовать фонари аналогичных цветов.