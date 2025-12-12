Самарский отец-наркодилер возил товар в слонике своей дочери

Глава семьи признался, что недавно устроился на работу в интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. По указаниям анонимного куратора он организовал семейную поездку в Башкирию. Ягоды, якобы, пособирать. Родственники были не в курсе реальной папиной затеи. Пока они гуляли по лесу, мужчина нашёл по координатам тайник с партией синтетики, которую собирался отвезти в Самару. Впрочем, на обратной дороге развлёкся и сам. Сотрудники ДПС утверждают, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Но от освидетельствования он отказался. Кстати, мужчина находился в этот момент под административным надзором из-за неснятой судимости за ранее совершённое имущественное преступление.