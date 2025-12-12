Самарский отец-наркодилер возил товар в слонике своей дочери

Большое уголовное дело заведено благодаря бдительности сотрудников ДПС, которые, дежуря ночью на дороге «Бугуруслан — Самара», остановили вазовскую «пятнадцатую», в которой обнаружили семью. За рулём — взрослый сын, на пассажирском сидении — 43-летний папа, сзади — мама и маленькая дочка. Осмотрев автомобиль, полицейские обнаружили шесть пакетов с наркотиками. Часть из них была спрятана в игрушечного слоника.
Глава семьи признался, что недавно устроился на работу в интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. По указаниям анонимного куратора он организовал семейную поездку в Башкирию. Ягоды, якобы, пособирать. Родственники были не в курсе реальной папиной затеи. Пока они гуляли по лесу, мужчина нашёл по координатам тайник с партией синтетики, которую собирался отвезти в Самару. Впрочем, на обратной дороге развлёкся и сам. Сотрудники ДПС утверждают, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Но от освидетельствования он отказался. Кстати, мужчина находился в этот момент под административным надзором из-за неснятой судимости за ранее совершённое имущественное преступление.
Следователи изучили переписку задержанного и установили алгоритм работы онлайн-наркомаркета, в котором он работал. Чтобы поймать ещё кого-нибудь из сотрудников торговой сети, в условленное место был положен муляж. «На живца» клюнула юная коллега отца семейства.
20-летняя девушка отпираться не стала и добровольно показала ещё четыре тайника с наркотиками. Дома у нее обнаружили ещё пакеты с синтетикой и всё необходимое для расфасовки товара. Общая масса изъятого у обоих обвиняемых составила более двух килограммов. Поймали продавцов летом 2025 года. Теперь их ждёт суд. Сейчас оба под стражей.