В Слониме мужчина чуть не задушил сожительницу из-за букета цветов. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Женщина работала водителем такси и в один из дней вернулась после смены с букетом цветов. Ее сожитель, выпив алкоголь во время ужина, поинтересовался, кто им именно подарил ей цветы. Не успев задать вопрос, мужчина не смог справиться с эмоциями, набросился на женщину с кулаками.
Затем он несколько раз ударил сожительницу по голове и стал душить. Однако женщина сумела укусить мужчину, вырвалась и выбежала на улицу. О случившемся она сообщила в милицию. В отношении сожителя было заведено уголовное дело за угрозу убийством.
Ранее белорус перепродал покупку с маркетплейса и получил судимость.
Кроме того, в Минске пенсионерка пойдет под суд из-за автомобиля, который ей мешал.
А еще Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных: «Ощутим свежее дыхание Арктики».