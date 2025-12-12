Ричмонд
В Слониме мужчина чуть не задушил сожительницу из-за букета цветов

В Слониме мужчина из ревности чуть не задушил сожительницу.

Источник: Комсомольская правда

В Слониме мужчина чуть не задушил сожительницу из-за букета цветов. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Женщина работала водителем такси и в один из дней вернулась после смены с букетом цветов. Ее сожитель, выпив алкоголь во время ужина, поинтересовался, кто им именно подарил ей цветы. Не успев задать вопрос, мужчина не смог справиться с эмоциями, набросился на женщину с кулаками.

Затем он несколько раз ударил сожительницу по голове и стал душить. Однако женщина сумела укусить мужчину, вырвалась и выбежала на улицу. О случившемся она сообщила в милицию. В отношении сожителя было заведено уголовное дело за угрозу убийством.

Ранее белорус перепродал покупку с маркетплейса и получил судимость.

Кроме того, в Минске пенсионерка пойдет под суд из-за автомобиля, который ей мешал.

А еще Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных: «Ощутим свежее дыхание Арктики».

