В Саянске женщине вернули деньги, украденные мошенниками

Прокуратура города Саянска помогла местной пенсионерке вернуть деньги, которые у нее похитили мошенники. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, преступники получили доступ к ее банковскому приложению на телефоне и перевели 8 тысяч рублей на счет постороннего человека. Было заведено уголовное дело по статье о краже.