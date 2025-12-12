Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саянске женщине вернули деньги, украденные мошенниками

Преступники получили доступ к банковскому приложению и перевели 8 тысяч рублей на счет постороннего человека.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура города Саянска помогла местной пенсионерке вернуть деньги, которые у нее похитили мошенники. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, преступники получили доступ к ее банковскому приложению на телефоне и перевели 8 тысяч рублей на счет постороннего человека. Было заведено уголовное дело по статье о краже.

— Прокурор города подал иск в суд на владельца того счета, куда ушли деньги. Требовал взыскать в пользу потерпевшей не только украденную сумму, но и проценты за пользование чужими средствами, — уточняют в ведомстве.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Все похищенные деньги с процентами были возвращены пенсионерке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхове задержали пособников телефонных аферистов.