В Саянске женщине вернули деньги, украденные мошенниками

Прокуратура города Саянска помогла местной пенсионерке вернуть деньги, которые у нее похитили мошенники. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, преступники получили доступ к ее банковскому приложению на телефоне и перевели 8 тысяч рублей на счет постороннего человека. Было заведено уголовное дело по статье о краже.
— Прокурор города подал иск в суд на владельца того счета, куда ушли деньги. Требовал взыскать в пользу потерпевшей не только украденную сумму, но и проценты за пользование чужими средствами, — уточняют в ведомстве.
Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Все похищенные деньги с процентами были возвращены пенсионерке.
