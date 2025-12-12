В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии девочки, выпавшей из окна школы

Стало известно, в каком состоянии находится семиклассница из Уфы. Напомним, подросток выпала из окна затонской школы. Сразу после этого школьницу доставили в реанимацию 17-й больницы.
В минздраве Башкирии сообщили, что девочка продолжает находиться в медицинском учреждении. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Напомним, что после происшествия прокуратура инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин взял процесс лечения и восстановления девочки под свой личный контроль.