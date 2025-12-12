Ричмонд
В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии девочки, выпавшей из окна школы

Состояние школьницы, упавшей из окна в Уфе, врачи оценивают как средней тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каком состоянии находится семиклассница из Уфы. Напомним, подросток выпала из окна затонской школы. Сразу после этого школьницу доставили в реанимацию 17-й больницы.

В минздраве Башкирии сообщили, что девочка продолжает находиться в медицинском учреждении. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Напомним, что после происшествия прокуратура инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин взял процесс лечения и восстановления девочки под свой личный контроль.