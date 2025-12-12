Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой 12 декабря столкнулись два грузовика, один водитель погиб

Из-за страшного ДТП частично перекрыли дорогу Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

Источник: ГУ МВД по России в Самарской области

Жесткое ДТП произошло 12 декабря под Самарой. На дороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись два грузовика. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«44-летний водитель грузовика МАЗ на 68 километре дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу», — следует из пресс-релиза регионального МВД.

На встречке МАЗ врезался в грузовик Scania, который вез щебень. За рулем второго большегруза был 54-летний мужчина. От удара Scania унесло в кювет, где грузовик опрокинулся. Из-за ДТП было частично перекрыто движение на дороге.

Водитель МАЗа погиб еще до того, как приехала скорая. На месте ДТП работали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 78.