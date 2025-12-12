Под Самарой 12 декабря столкнулись два грузовика, один водитель погиб

Жесткое ДТП произошло 12 декабря под Самарой. На дороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись два грузовика. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
«44-летний водитель грузовика МАЗ на 68 километре дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу», — следует из пресс-релиза регионального МВД.
На встречке МАЗ врезался в грузовик Scania, который вез щебень. За рулем второго большегруза был 54-летний мужчина. От удара Scania унесло в кювет, где грузовик опрокинулся. Из-за ДТП было частично перекрыто движение на дороге.
Водитель МАЗа погиб еще до того, как приехала скорая. На месте ДТП работали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 78.