В Челябинске взорвался джип, водитель получил ожоги

Челябинец попал в больницу с ожогами после пожара в гараже.

Источник: Противопожарная служба Челябинской области

В гараже на улице Братьев Кашириных в Челябинске утром 12 декабря случился взрыв, начался пожар.

Как рассказали в региональной противопожарной службе, взорвался стоявший в гараже Jeep Grand Cherokee. Автомобиль работал на газу. Судя по всему, баллон с топливом установили неправильно, и это стало причиной ЧП.

— Ударной волной одну из гаражных дверей выбило наружу, а в помещении началось активное горение, — сообщили в противопожарной службе.

Пострадал владелец машины. 44-летнего мужчину с ожогами увезли в больницу.

Пламя удалось потушить. Иномарка восстановлению не подлежит.