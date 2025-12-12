В Челябинске взорвался джип, водитель получил ожоги

В гараже на улице Братьев Кашириных в Челябинске утром 12 декабря случился взрыв, начался пожар.
Как рассказали в региональной противопожарной службе, взорвался стоявший в гараже Jeep Grand Cherokee. Автомобиль работал на газу. Судя по всему, баллон с топливом установили неправильно, и это стало причиной ЧП.
— Ударной волной одну из гаражных дверей выбило наружу, а в помещении началось активное горение, — сообщили в противопожарной службе.
Пострадал владелец машины. 44-летнего мужчину с ожогами увезли в больницу.
Пламя удалось потушить. Иномарка восстановлению не подлежит.