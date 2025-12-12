В Воронежской области Росприроднадзору не дали проверить полигон отходов

В августе 2020 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление Росприроднадзора возбудило административное производство в отношении ООО «Полигон» за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Нарушения были обнаружены в результате рейдовых осмотров по жалобам местных жителей, в частности, «зафиксировано горение отходов в ложе полигонов». Также в 2023 году, по данным управления Росприроднадзора, инспекторы ведомства установили, что общество осуществляло захоронение мусора на участке, не включенном в лицензионный реестр. Тогда сотрудники компании также препятствовали действиям проверяющих.