У москвича случился инфаркт после употребления свинины

В Москве врачи спасли мужчину, у которого употребление свинины спровоцировало инфаркт миокарда. Причиной стала редчайшая аллергическая реакция, известная как синдром Коуниса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Приступ случился у мужчины сразу после еды. Раньше свинина вызывала у него лишь безобидную сыпь (крапивницу), но в этот раз реакция организма оказалась критической — развился кардиогенный шок.
Его экстренно увезли в ГКБ № 15. Медики сначала заподозрили классический сердечный приступ, но углубленное обследование показало: истинная причина кроется в уникальной реакции организма.
Заведующая отделением реанимации Мария Наумова пояснила, что пациент столкнулся с синдромом Коуниса первого типа. Это редкое состояние, при котором сильная аллергия (анафилаксия) вызывает спазм коронарных артерий, что приводит к инфаркту или стенокардии.
Распознать такую патологию крайне сложно, так как симптомы часто маскируются под обычные сердечные болезни.
Поставить верный диагноз помог специальный анализ крови, который выявил зашкаливающий уровень маркеров аллергии. Сейчас жизни пациента ничто не угрожает — врачам удалось стабилизировать его состояние.