Самарцев предупреждают о мошеннической схеме со школьными дневниками

Мошенники стали чаще обманывать школьников и их родителей. Они используют методы социальной инженерии, чтобы выманить у своих жертв персональные данные и деньги, сообщает пресс-служба ВТБ.
Так, мошенники звонят школьникам и их родителям под видом учителей и просят «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. Также преступники могут позвонить от имени школьной медсестры для «срочного медосмотра». Следом они пытаются выманить код из СМС и PUSH-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения. Также мошенники предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке.
По словам замруководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, преступники также могут обмануть школьников через игры, соцсети или завербовать в дропы прямо на улице, предлагая «легкий заработок». Чтобы этого не произошло, эксперт советует родителям установить на гаджеты своих чад защитные технологии, а также рассказать детям алгоритм действий в такой ситуации. Советы просты: прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя.