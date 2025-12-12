Самарцев предупреждают о мошеннической схеме со школьными дневниками

По словам замруководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, преступники также могут обмануть школьников через игры, соцсети или завербовать в дропы прямо на улице, предлагая «легкий заработок». Чтобы этого не произошло, эксперт советует родителям установить на гаджеты своих чад защитные технологии, а также рассказать детям алгоритм действий в такой ситуации. Советы просты: прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя.