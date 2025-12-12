Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в Нижнем Новгороде

К счастью, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в доме на улице Матросова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, пожар произошел в квартире в доме № 25 на улице Матросова. В результате пожара обгорело имущество на кухне на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что два ребенка пострадали во время крупного пожара, который произошел в поселке Дубки Дальнеконстантиновского района. Огнём была полностью уничтожена внутренняя отделка квартиры площадью 100 квадратных метров.