Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в Нижнем Новгороде

Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в доме на улице Матросова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, пожар произошел в квартире в доме № 25 на улице Матросова. В результате пожара обгорело имущество на кухне на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что два ребенка пострадали во время крупного пожара, который произошел в поселке Дубки Дальнеконстантиновского района. Огнём была полностью уничтожена внутренняя отделка квартиры площадью 100 квадратных метров.