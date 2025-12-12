Ричмонд
В ноябре в Башкирии продажи жилья в строящихся домах увеличились на 48%

Продажи жилья в новостройках Башкирии в ноябре выросли почти на 50%

Источник: Комсомольская правда

Рынок строящегося жилья в Башкирии растет. По данным статистики, застройщики республики заключили договоры долевого участия на общую площадь 68 тысяч квадратных метров будущих квартир.

Этот показатель оказался на 48% выше, чем результат, достигнутый в ноябре прошлого года. Благодаря такой положительной динамике регион к концу года вошел в первую десятку общероссийского рейтинга Дом.рф, учитывающего как объемы строительства, так и активность продаж новостроек.

Вместе с тем, по итогам 11 месяцев продажи будущего жилья в многоквартирных домах все еще отстают от прошлогоднего уровня. На данный момент продано 497 тысяч квадратных метров, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По оценкам аналитиков Дом.рф, по стране в целом объем продаж новостроек за весь 2025 год составит около 25 миллионов квадратных метров, что на 2% ниже уровня 2024 года. В денежном выражении он останется на прежнем уровне и достигнет 5 триллионов рублей.

