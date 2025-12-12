В ноябре в Башкирии продажи жилья в строящихся домах увеличились на 48%

По оценкам аналитиков Дом.рф, по стране в целом объем продаж новостроек за весь 2025 год составит около 25 миллионов квадратных метров, что на 2% ниже уровня 2024 года. В денежном выражении он останется на прежнем уровне и достигнет 5 триллионов рублей.