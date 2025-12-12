В Омске суд на два года ограничил свободу водителю за наезд на мужчину и ребенка

В Омске Центральный райсуд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению 45-летнего местного жителя в нарушении ПДД по неосторожности, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Фигурант дела был признан виновным.
Пресс-служба Центрального суда сообщила: было установлено, что 26 августа 2025 года вечером водитель «Mazda Premacy» в районе дома № 13/1 на улице Завертяева допустил наезд на переходившего дорогу по нерегулируемому переходу мужчину с детской коляской. В ней находился трехлетний ребенок. В результате аварии ребенок получил различные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую.
В ходе суда водитель свою вину признал.
В результате суд его действия квалифицировал как нарушение ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему назначили наказание в два года ограничения свободы, лишив права заниматься деятельностью, связанной с непосредственным управлением машинами, также на два года.
«Кроме того, суд удовлетворил заявленный в интересах ребенка гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», — отметили в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу. Суд разъяснил сторонам обвинения и защиты сроки и порядок его апелляционного обжалования.
Ранее мы писали, что в Омске суд вынес приговор мужчине за соучастие в жестоком избиении.