В Омске суд на два года ограничил свободу водителю за наезд на мужчину и ребенка

Пресс-служба Центрального суда сообщила: было установлено, что 26 августа 2025 года вечером водитель «Mazda Premacy» в районе дома № 13/1 на улице Завертяева допустил наезд на переходившего дорогу по нерегулируемому переходу мужчину с детской коляской. В ней находился трехлетний ребенок. В результате аварии ребенок получил различные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую.