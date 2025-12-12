Ричмонд
В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.

Источник: Прокуратура Крыма

По данным следствия, 13 июня 44-летний бизнесмен получил заказ на выполнение санитарно-технических работ канализационной системы в магазине на территории поселка Октябрьское и привлек к работам двух знакомых.

«Фигурант дал указание 38 и 35-летним мужчинам спуститься в выгребную яму для проведения технических работ по устранению засора, не обеспечив рабочих специальной одеждой, обувью, предохранительным поясом, шланговым противогазом. В результате потерпевшие потеряли сознание при вдыхании сероводорода, образовавшегося внутри объекта. Потеря сознания в загазованной выгребной яме и отравление токсическим веществом привело к их смерти», — сообщили в пресс-службе.

К этому времени расследование завершено.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд. Предпринимателя будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.