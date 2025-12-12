В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме

«Фигурант дал указание 38 и 35-летним мужчинам спуститься в выгребную яму для проведения технических работ по устранению засора, не обеспечив рабочих специальной одеждой, обувью, предохранительным поясом, шланговым противогазом. В результате потерпевшие потеряли сознание при вдыхании сероводорода, образовавшегося внутри объекта. Потеря сознания в загазованной выгребной яме и отравление токсическим веществом привело к их смерти», — сообщили в пресс-службе.