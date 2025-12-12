Пострадавшая в аварии в Таиланде белоруска возвращается домой

Минчанка получила тяжелые травмы в ДТП, которое произошло 6 ноября в провинции Канчанабури. В салоне туристического автобуса в этот момент находилось одиннадцать человек — 6 россиян и 5 белорусов. Большинство из них получили легкие травмы и ушибы. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.