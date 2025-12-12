Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшая в аварии в Таиланде белоруска возвращается домой

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусская туристка Анастасия Ясюкевич, пострадавшая в аварии в Таиланде, отправляется домой, где ее ждет сын, об этом рассказали волонтеры в социальных сетях.

Минчанка получила тяжелые травмы в ДТП, которое произошло 6 ноября в провинции Канчанабури. В салоне туристического автобуса в этот момент находилось одиннадцать человек — 6 россиян и 5 белорусов. Большинство из них получили легкие травмы и ушибы. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

По словам волонтеров, девушка получила перелом позвоночника и нескольких ребер, травматический пневмоторакс и массивную кровопотерю.

Врачи провели несколько операций по удалению селезенки и желчного пузыря. Ситуацию осложнил поиск редкой третьей отрицательной группы крови для переливания пациентке. Однако нашлись добровольцы, которые помогли белоруске.

Волонтеры рассказали, что Ясюкевич провела около пяти недель на больничной койке. В конце ноября к пострадавшей приехала сестра Анна из Минска, которая сопровождает Анастасию домой.