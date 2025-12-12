Жителя Нижнего Тагила обвиняют в организации двух преступных группировок

В Нижнем Тагиле 11 декабря начался суд над организатором и руководителем двух преступных группировок. Банды занимались вымогательством с применением насилия.
Как установило следствие, 26-летний местный житель Газрат Ширинов создал первую ОПГ в ноябре 2022 года. По отработанной схеме участники группировки выследили мужчину, избили, а затем под угрозой расправы потребовали у его отца 200 тысяч рублей. Последний, опасаясь за жизнь сына, перевел преступникам 100 тысяч рублей.
— Не остановившись на этом, осенью 2023 года, Ширинов в одиночку, под угрозой избиения, в течение месяца вымогал деньги у своего знакомого, в итоге получив от него через подставных лиц около 49 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В январе 2024 года создал вторую ОПГ, более многочисленную. Участники группировки собирали компромат на жителей города, чтобы использовать его для вымогательства. Под угрозой расправы и демонстрацией предмета, похожего на оружие, преступники требовали с жертв крупные суммы денег.
В отношении лидера ОПГ в Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило 50 томов уголовного дела.
Ему предъявили обвинения по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство совершенное группой», пункту «г» части 3 статьи 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия с применением насилия», по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».
В отношении других участников ОПГ также утверждены обвинительные заключения.