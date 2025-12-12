Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре вынесли приговор водителю катера, столкнувшегося с теплоходом «Валдай»

Суд вынес приговор судоводителю из Самары, допустившему нарушения управления маломерным судном, которые привели к происшествию на реке.

Источник: Коммерсантъ

Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

В июле 2024 года в Красноглинском районе Самары осужденный с двумя пассажирами на борту нарушил правила судовождения и столкнулся с теплоходом. Пассажирам катера был причинен тяжкий вред здоровью. У водителя не было прав на управление катером. Судоводитель выехал на судовой ход, пересек линию движения теплохода «Валерий Грушин» (марки «Валдай») и столкнулся с ним.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на один год.