В Самаре вынесли приговор водителю катера, столкнувшегося с теплоходом «Валдай»

В июле 2024 года в Красноглинском районе Самары осужденный с двумя пассажирами на борту нарушил правила судовождения и столкнулся с теплоходом. Пассажирам катера был причинен тяжкий вред здоровью. У водителя не было прав на управление катером. Судоводитель выехал на судовой ход, пересек линию движения теплохода «Валерий Грушин» (марки «Валдай») и столкнулся с ним.