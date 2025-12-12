Пенсионерку из Татарстана убедили в государственной измене и лишили всех денег

В Набережных Челнах пожилая женщина стала жертвой мошенников, которые в один день убедили пенсионерку перевести 620 тысяч рублей. Злоумышленники действовали через мессенджер, выдав себя за представителей правоохранительных органов.
Пенсионерке сообщили, что ее обвиняют в государственной измене, но предложили «реабилитироваться» за деньги. Под давлением и страхом 72-летняя женщина совершила несколько переводов на указанные счета. Через некоторое время потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе оперативных мероприятий установлено, что преступники выходили на связь через номера телефонов, зарегистрированные в Челябинской области.
Напомним, жителей Татарстана предупреждают о новой мошеннической схеме в мессенджерах. Злоумышленники представляются сотрудниками Государственной жилищной инспекции, чтобы завладеть личными данными граждан.