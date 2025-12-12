Пенсионерку из Татарстана убедили в государственной измене и лишили всех денег

Пенсионерке сообщили, что ее обвиняют в государственной измене, но предложили «реабилитироваться» за деньги. Под давлением и страхом 72-летняя женщина совершила несколько переводов на указанные счета. Через некоторое время потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.