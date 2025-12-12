В Каменском районе опрокинулся трактор, погиб водитель

В Свердловской области на четвёртом километре дороги между деревнями Беловодье и Черемхово на территории Каменского района погиб 22-летний водитель трактора «МТЗ». Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Трагедия произошла днём 12 декабря. Трактор выполнял разворот и в итоге съехал с проезжей части и опрокинулся. Мужчина погиб на месте.
ГИБДД и сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства случившегося. Стражи порядка призывают водителей быть предельно внимательными во время манёвров на дорогах.