В Каменском районе опрокинулся трактор, погиб водитель

Трактористу было всего 22 года, он скончался на месте происшествия.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на четвёртом километре дороги между деревнями Беловодье и Черемхово на территории Каменского района погиб 22-летний водитель трактора «МТЗ». Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Трагедия произошла днём 12 декабря. Трактор выполнял разворот и в итоге съехал с проезжей части и опрокинулся. Мужчина погиб на месте.

ГИБДД и сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства случившегося. Стражи порядка призывают водителей быть предельно внимательными во время манёвров на дорогах.