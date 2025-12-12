Жуткая авария в Молдове: Автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево — погибла жена водителя, а сам он в тяжелом состоянии находится в больнице

Жуткая авария произошла в пятницу, 12 декабря, у села Гиндешты Флорештского района.
По предварительной информации, Citroën, которым управлял 53-летний мужчина, из-за высокой скорости вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. В результате удара на месте скончалась 53-летняя супруга водителя, а его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
13. 50 — В результате полученных травм водитель тоже скончался в больнице.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.
