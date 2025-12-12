Ричмонд
Главный бомбардир «Салавата Юлаева» может продолжить карьеру в НХЛ

Воспитанник уфимского хоккея Жаровский может перейти в «Монреаль».

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов прокомментировал перспективы Александра Жаровского. Он отметил, что молодой нападающий в следующем сезоне может продолжить профессиональную карьеру в Национальной хоккейной лиге.

По словам Баширова, клуб не будет препятствовать желанию талантливого хоккеиста попробовать свои силы в НХЛ, если тот будет к этому готов.

В нынешнем сезоне 18-летний Александр Жаровский является лучшим по набранным очкам в составе «Салавата Юлаева». В 26 матчах регулярного чемпионата он забросил 8 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно заработав 23 очка. Напомним, что прошлым летом право на переход хоккеиста получил клуб «Монреаль Канадиенс», выбравший его под 34-м номером на драфте НХЛ 2025 года.

