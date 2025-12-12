На Урале суд отказал в УДО «Томскому маньяку»

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении Валентину Березницкому. Он был осужден за серию изнасилований женщин в Томской области. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Березницкий получил прозвище в средствах массовой информации, как «Томский маньяк». Было установлено, что мужчина с сентября 2004 по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой насиловал женщин.
По решению Стрежевского горсуда Томской области в феврале 2024 года Валентин Березницкий признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Ему назначили 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.
— Березницкий имеет действующее дисциплинарное взыскание за нарушение порядка отбывания наказания, — сообщает надзорное ведомство. — Поощрений не имеет, на меры воспитательного воздействия реагирует неудовлетворительно. В воспитательных мероприятиях участвует пассивно. В связи с этим, цели наказания не достигнуты.
Администрация колонии также отметила нецелесообразность освобождения осужденного.
На день рассмотрения ходатайства неотбытая часть наказания составила 4 года 8 месяцев и 12 дней. Суд учитывая мнение прокурора отказал Валентину Березницкому в освобождении по УДО.