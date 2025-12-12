На Урале суд отказал в УДО «Томскому маньяку»

По решению Стрежевского горсуда Томской области в феврале 2024 года Валентин Березницкий признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Ему назначили 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.