На Урале суд отказал в УДО «Томскому маньяку»

На Урале суд оставил в колонии насильника.

Источник: Комсомольская правда

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении Валентину Березницкому. Он был осужден за серию изнасилований женщин в Томской области. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Березницкий получил прозвище в средствах массовой информации, как «Томский маньяк». Было установлено, что мужчина с сентября 2004 по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой насиловал женщин.

По решению Стрежевского горсуда Томской области в феврале 2024 года Валентин Березницкий признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Ему назначили 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

— Березницкий имеет действующее дисциплинарное взыскание за нарушение порядка отбывания наказания, — сообщает надзорное ведомство. — Поощрений не имеет, на меры воспитательного воздействия реагирует неудовлетворительно. В воспитательных мероприятиях участвует пассивно. В связи с этим, цели наказания не достигнуты.

Администрация колонии также отметила нецелесообразность освобождения осужденного.

На день рассмотрения ходатайства неотбытая часть наказания составила 4 года 8 месяцев и 12 дней. Суд учитывая мнение прокурора отказал Валентину Березницкому в освобождении по УДО.