В Омской области в ДТП погибла пассажирка машины и пострадала пешеход

В пятницу, 13 декабря, в Кормиловке произошла автоавария с одним погибшим. Сигнал о ДТП в дежурную часть ОМВД по Кормиловскому району пришел в 12:30.
При сообщении дежурным сразу отметили, что авария с пострадавшими. Пресс-служба областного УМВД уточнила: прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в районе перекрестка улицы Гагарина с дорогой Сыропятское-Калачинск произошло столкновение авто «Лада Калина» с «Соллерсом Атлантом».
Первым автомобилем управлял мужчина 1960 года рождения, вторым —женщина 1993 года рождения. Далее «Соллерс» допустил наезд на пешехода.
В результате пассажир «Лады», женщина 1956 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице, а пешеход, 72-летняя женщина с травмами была доставлена также в больницу.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.
