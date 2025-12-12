Петербургский суд прекратил дело по «схеме Долиной»

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил рассмотрение гражданского дела по иску продавца квартиры к покупателю. Производство завершено после заключения сторонами мирового соглашения, предусматривающего возврат имущества истцу и уплаченной суммы ответчику.
Из материалов дела следует, что в июле 2024 года жительница Санкт-Петербурга Маргарита продала квартиру стоимостью пять миллионов рублей покупателю по имени Константин. Позднее установлено, что в период с апреля по август 2024 года продавец находилась под психологическим давлением неизвестных лиц. Они представлялись сотрудниками МВД, Центрального банка и Федеральной службы судебных приставов. Под предлогом «сохранения» денежных средств они убедили женщину срочно реализовать жилье и передать вырученные деньги.
Маргарита 17 августа 2024 года обратилась в правоохранительные органы, после чего в ноябре подала иск о признании договора купли-продажи недействительным. Стороны подписали мировое соглашение. Документ предусматривает расторжение договора купли-продажи по взаимному согласию. Истец обязана вернуть пять миллионов рублей ответчику посредством безотзывного покрытого аккредитива, который действует до апреля 2026 года. Условием его раскрытия является утверждение судом мирового соглашения.
Покупатель обязуется освободить квартиру и передать ее истцу по передаточному акту. Ключи будут переданы при подписании акта. Стороны договорились самостоятельно оплатить судебные расходы. Государственная пошлина, уплаченная истцом, подлежит возврату из бюджета города. Производство по делу прекращено.