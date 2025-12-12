Петербургский суд прекратил дело по «схеме Долиной»

Из материалов дела следует, что в июле 2024 года жительница Санкт-Петербурга Маргарита продала квартиру стоимостью пять миллионов рублей покупателю по имени Константин. Позднее установлено, что в период с апреля по август 2024 года продавец находилась под психологическим давлением неизвестных лиц. Они представлялись сотрудниками МВД, Центрального банка и Федеральной службы судебных приставов. Под предлогом «сохранения» денежных средств они убедили женщину срочно реализовать жилье и передать вырученные деньги.