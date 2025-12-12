Ричмонд
Москвич катался по Челябинской области с правами из интернета

Полицейские в Челябинской области задержали водителя с поддельными правами.

Источник: Полиция Южного Урала

В Саткинском районе Челябинской области во время рейда на улице Бакальской инспекторы ДПС остановили автомобиль Audi TT. За рулем оказался 38-летний житель Москвы. При проверке документов полицейские сразу заметили, что водительское удостоверение выглядит подозрительно, и направили его на дополнительную проверку.

— При проверке документов инспекторы обнаружили признаки подделки водительского удостоверения, — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Эксперты подтвердили: документ действительно поддельный, а водитель приобрел его через интернет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».