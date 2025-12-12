Москвич катался по Челябинской области с правами из интернета

В Саткинском районе Челябинской области во время рейда на улице Бакальской инспекторы ДПС остановили автомобиль Audi TT. За рулем оказался 38-летний житель Москвы. При проверке документов полицейские сразу заметили, что водительское удостоверение выглядит подозрительно, и направили его на дополнительную проверку.