Пьяный пассажир в Уфе разбил стекла автобуса на 250 тысяч рублей

Уфимцу грозит суд за ущерб в четверть миллиона, причиненный автобусу.

Источник: Комсомольская правда

Уфимец предстанет перед судом за разбитые окна автобуса. Мужчина разгромил общественный транспорт в порыве ярости.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в сентябре 38-летний пьяный мужчина зашел в автобус № 51 на остановке «Ивана Франко». Там он из-за пустяка стал ругаться с пассажирами. Водитель автобуса попросил дебошира покинуть салон, и выйдя на улицу, мужчина взял камни и разбил ими стекла. Общая сумма причиненного компании-перевозчику ущерба составила почти 250 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Уголовное дело по этому факту уже передано в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу и вынесения приговора.

