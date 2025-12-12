Пьяный пассажир в Уфе разбил стекла автобуса на 250 тысяч рублей

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в сентябре 38-летний пьяный мужчина зашел в автобус № 51 на остановке «Ивана Франко». Там он из-за пустяка стал ругаться с пассажирами. Водитель автобуса попросил дебошира покинуть салон, и выйдя на улицу, мужчина взял камни и разбил ими стекла. Общая сумма причиненного компании-перевозчику ущерба составила почти 250 тысяч рублей.