Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийцу женщины в Самаре приговорили к 11 годам колонии

В Самаре вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился со своей знакомой в заброшенном здании.

Источник: Комсомольская правда

41-летний житель Самары приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство своей близкой знакомой. Преступление было совершено в декабре 2024 года в одном из заброшенных зданий в поселке Мехзавод, сообщает прокуратура Самарской области.

«В ходе ссоры, возникшей из-за оскорблений женщины во время распития спиртных напитков, мужчина жестоко избил ее кулаками и ногами, а затем нанес несколько ударов лопатой», — рассказали в надзорном ведомстве.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Суд, учитывая многочисленную судимость самарца за хулиганство, кражи и наркопреступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима сроком в 11 лет.