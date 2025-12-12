Убийцу женщины в Самаре приговорили к 11 годам колонии

41-летний житель Самары приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство своей близкой знакомой. Преступление было совершено в декабре 2024 года в одном из заброшенных зданий в поселке Мехзавод, сообщает прокуратура Самарской области.
«В ходе ссоры, возникшей из-за оскорблений женщины во время распития спиртных напитков, мужчина жестоко избил ее кулаками и ногами, а затем нанес несколько ударов лопатой», — рассказали в надзорном ведомстве.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Суд, учитывая многочисленную судимость самарца за хулиганство, кражи и наркопреступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима сроком в 11 лет.