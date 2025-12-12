В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии — открыто дело

«Прокуратура Гагаринского района провела проверку законности расходования бюджетных денежных средств и начисления премий в деятельности государственного автономного учреждения города Севастополя “Региональный детский образовательный центр “Планета детства”, — рассказали в пресс-службе.
В надзорном ведомстве уточнили, что в 2023—2024 годах сотрудникам учреждения безосновательно начислялись стимулирующие выплаты на сумму свыше 1,4 млн рублей. Кроме того, в тот же период учреждение использовало не по назначению 6,2 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела.
Как сообщалось ранее, в Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководства ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», нарушившего права бизнесмена и причинившего ему ущерб в размере 15 млн рублей.