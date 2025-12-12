В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии — открыто дело

В надзорном ведомстве уточнили, что в 2023—2024 годах сотрудникам учреждения безосновательно начислялись стимулирующие выплаты на сумму свыше 1,4 млн рублей. Кроме того, в тот же период учреждение использовало не по назначению 6,2 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела.