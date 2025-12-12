Суд отказался арестовывать главу Иловлинского района Ивана Геля

Ранее сообщалось, что судья Андрей Кузнецов, который вел процесс по обвинению Ивана Геля, да так и не довел его до приговора, попросился в отставку после того, как его решение о возвращении дела в прокуратуру было отменено облсудом. Кроме того, в действиях судьи были выявлены нарушения. Однако квалифколлегия судей Волгоградской области приостановила рассмотрение его заявления в связи с болезнью судьи.