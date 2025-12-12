Более 14 миллионов рублей воронежский пенсионер отдал мошенникам

73-летнему жителю Воронежа пришло сообщение от «курьера» о посылке, для доставки которой нужно было назвать код из смс. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.
Затем к хорошо спланированному спектаклю присоединились лжесотрудники Росфинмониторинга и Центробанка. Выслушав рекомендации о том, как обезопасить свои сбережения, испугавшийся пожилой мужчина продал «Ладу Ниву». Вырученные деньги он прибавил к снятым со счетом наличным и свыше 14 миллионов рублей отдал прибывшему курьеру.
Суммарно 11 декабря от действий киберпреступников пострадали 11 жителей Воронежской области, у четырех из которых похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб превысил 15 миллионов.