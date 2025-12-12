Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Получил свыше миллиона и скрылся — в Крыму подрядчика осудят за хищение

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. 27-летний подрядчик из крымского города Саки пойдет под суд в Симферопольском районе за хищение свыше миллиона рублей — заполучив деньги, он скрылся, не выполнив строительных работ. Об этом сообщили в МВД Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратились сразу пять жителей Симферополя и Симферопольского района, которые сообщили о том, что подрядчик не выполнил условия договоренностей по проведению строительных работ.

«В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району установили и задержали подозреваемого, им оказался 27‑летний житель города Саки», — говорится в сообщении.

Оказалось, что мужчина в сети предлагал свои услуги по укладке плитки и по выполнению прочих строительных работ.

«В период с июля по август текущего года заказчики передали ему более 1 200 000 рублей на закупку строительных материалов для проведения работ. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, игнорируя звонки и сообщения потерпевших, и распорядился денежными средствами на свое усмотрение», — рассказали в ведомстве.

В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.