Получил свыше миллиона и скрылся — в Крыму подрядчика осудят за хищение

В полицию обратились сразу пять жителей Симферополя и Симферопольского района, которые сообщили о том, что подрядчик не выполнил условия договоренностей по проведению строительных работ.
«В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району установили и задержали подозреваемого, им оказался 27‑летний житель города Саки», — говорится в сообщении.
Оказалось, что мужчина в сети предлагал свои услуги по укладке плитки и по выполнению прочих строительных работ.
«В период с июля по август текущего года заказчики передали ему более 1 200 000 рублей на закупку строительных материалов для проведения работ. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, игнорируя звонки и сообщения потерпевших, и распорядился денежными средствами на свое усмотрение», — рассказали в ведомстве.
В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.