Получил свыше миллиона и скрылся — в Крыму подрядчика осудят за хищение

«В период с июля по август текущего года заказчики передали ему более 1 200 000 рублей на закупку строительных материалов для проведения работ. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, игнорируя звонки и сообщения потерпевших, и распорядился денежными средствами на свое усмотрение», — рассказали в ведомстве.