В Екатеринбурге жительницу Академического атаковали бездомные собаки

Екатеринбурженка требует 200 тысяч рублей после нападения бродячих собак.

Источник: Комсомольская правда

Академический райсуд Екатеринбурга получил иск к районной администрации о возмещении вреда, причиненного укусами бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Академического районного суда.

В иске женщина указала, что ее атаковала стая бродячих собак. Инцидент произошел в районе улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова.

— Собаки укусили ее, сбили с ног и убежали. Прохожий вызвал скорую помощь, и пострадавшую доставили в больницу. Ей оказали необходимую помощь и назначили лечение, — сказано в сообщении инстанции.

Уточняется, что стая напала на женщину преклонного возраста. Екатеринбурженка потребовала с администрации Академического материальный ущерб, компенсацию морального вреда. В дальнейшем ей предстоит оплатить услуги психолога. При этом, общая сумма исковых требований пострадавшей превышает 200 тысяч рублей.