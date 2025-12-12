В Екатеринбурге жительницу Академического атаковали бездомные собаки

Академический райсуд Екатеринбурга получил иск к районной администрации о возмещении вреда, причиненного укусами бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Академического районного суда.
В иске женщина указала, что ее атаковала стая бродячих собак. Инцидент произошел в районе улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова.
— Собаки укусили ее, сбили с ног и убежали. Прохожий вызвал скорую помощь, и пострадавшую доставили в больницу. Ей оказали необходимую помощь и назначили лечение, — сказано в сообщении инстанции.
Уточняется, что стая напала на женщину преклонного возраста. Екатеринбурженка потребовала с администрации Академического материальный ущерб, компенсацию морального вреда. В дальнейшем ей предстоит оплатить услуги психолога. При этом, общая сумма исковых требований пострадавшей превышает 200 тысяч рублей.