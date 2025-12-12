Грузовик застрял на обледеневшей трассе в Воронежской области

Для оказания помощи полицейские Вячеслав Василенко и Александр Свешников вызвали к месту происшествия специальную технику: комбинированную дорожную машину для борьбы с гололедом и трактор. До их прибытия инспекторы организовали безопасность на участке, чтобы не допустить аварии.