Грузовик застрял на обледеневшей трассе в Воронежской области

Сотрудники ДПС вызвали спецтехнику, чтобы вытащить «Хино» с обочины.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю грузового автомобиля, который из-за гололеда съехал на обочину и не мог самостоятельно продолжить движение. Инцидент произошел поздно вечером 11 декабря на 1-м километре автодороги «Каменка-Подгоренский».

Во время патрулирования инспекторы заметили грузовик «Хино 500» с включенной аварийной сигнализацией. Как рассказал водитель, в сложных погодных условиях машина потеряла сцепление с дорогой и оказалась в ледяном плену.

Для оказания помощи полицейские Вячеслав Василенко и Александр Свешников вызвали к месту происшествия специальную технику: комбинированную дорожную машину для борьбы с гололедом и трактор. До их прибытия инспекторы организовали безопасность на участке, чтобы не допустить аварии.

С помощью спецтехники грузовик был благополучно возвращен на проезжую часть. Водитель поблагодарил сотрудников ГАИ за оперативную помощь и смог продолжить поездку.