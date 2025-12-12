Ричмонд
За мошенничество по схеме «ваша дочь попала в ДТП» таксист-курьер получил восемь лет тюрьмы: В Приднестровье у пенсионерки выманили 20 тысяч долларов

Кроме того, преступники убедили пожилую женщину засунуть телефон в морозилку.

Источник: Комсомольская правда

Рыбницкий таксист-мошенник забрал у пенсионерки 20 тысяч долларов.

В августе прошлого года мошенники с иностранных номеров обманули пенсионерку из Рыбницы, якобы её дочь попала в ДТП, ещё и убедили её засунуть телефон в морозилку. Таксист знал об обмане и был в схеме курьером, сообщает прокуратура.

Суд признал таксиста виновным и приговорил его к 8 годам тюрьмы.

