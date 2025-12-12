Главврача районной больницы в Башкирии задержали по подозрению во взяточничестве

Как сообщает СУ СКР по Башкирии, с 2024 года руководитель медучреждения систематически требовал от своих подчиненных передавать ему часть их заработной платы. Взамен он обещал «общее покровительство» и сохранить должности. Сотрудники, опасаясь проблем на службе, соглашались на эти условия и ежемесячно передавали начальнику деньги. Сумма незаконного вознаграждения, по данным следствия, составляла от 100 до 150 тысяч рублей каждый месяц.