В Перми ищут 39-летнего Станислава Долина

Волонтеры поискового отряда «Регион59» опубликовали ориентировку на 39-летнего Станислава Долина. В воскресенье, 7 декабря, в 8 утра он ушел из дома по Серебрянскому проезду и исчез.
Приметы
Рост 170−175, плотного телосложения, тату на правой руке, узор, размер примерно 2×5 см.
Был одет в чёрную шапку, чёрную куртку, чёрные спортивные штаны, оливковые сапоги-пенки.
Всех, кто видел Станислава Долина или знает какую-то информацию о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8−912−880−41−60 и 8−950−474−84−41.