Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ищут 39-летнего Станислава Долина

Мужчина пропал 7 декабря.

Источник: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры поискового отряда «Регион59» опубликовали ориентировку на 39-летнего Станислава Долина. В воскресенье, 7 декабря, в 8 утра он ушел из дома по Серебрянскому проезду и исчез.

Приметы

Рост 170−175, плотного телосложения, тату на правой руке, узор, размер примерно 2×5 см.

Был одет в чёрную шапку, чёрную куртку, чёрные спортивные штаны, оливковые сапоги-пенки.

Всех, кто видел Станислава Долина или знает какую-то информацию о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8−912−880−41−60 и 8−950−474−84−41.